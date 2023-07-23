Ekonomik kriz ortaklığı bozuyor: ‘İttifakta değiliz’

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi’nde ‘zam rahatsızlığı’ büyüyor. YRP’nin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal katıldığı TV programında ittifaka dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.







‘YAPILANLAR DA DAHLİMİZ YOK’

Aydal “Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz, böyle bir durum yok. Yapılan işlemlerde de bizim dahilimiz yok. Sanıyorum yakın zamanda sayın Genel Başkanımız bu durumu berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı yıkmak mecburiyetindeyiz. Partinin geleceği buna bağlı. O zaman bizim AK Parti’den ne farkımız kalacak? Ben geçmişte 20 yıl AK Parti’nin bütün yanlışlarını yazan kişiyim. Biz 1.5 aylık bir seçim sözleşmesi yaptık, o kadar” dedi.





SUAT KILIÇ DA İLAÇ ZAMMINA TEPKİ GÖSTERDİ



Ayrıca YRP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise ilaç fiyatlarında esas alınan 1 Euro bedelinin yüzde 30,5 oranında artırıldığı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na tepki gösterdi. Kararı sosyal medyadan eleştiren Suat Kılıç, şunları yazdı:





“İlaç fiyatlarına esas alınan 1 Avro bedeli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile %30,5 artırıldı. Bu, 24 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tıbbî ürünlerde %30,5 zam demek. Zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri tetiklemeye devam ediyor. Halkımızı fakirleştiren, maaş artışlarını ele geçmeden eriten bu kısır döngüden çıkmak mümkün. Çare bizde. Yeniden Refah Partisi’nde. Milli Kaynak Paketleri’nde.”