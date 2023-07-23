İspanya sandık başında: Aşırı sağ iktidara yakın

İspanya'da gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek merkezi hükümetin belirlenmesi için sandık başında. Mecliste 350 milletvekili ve Senatoda 265 senatörden 208'inin belli olacağı seçimlerde 2,3 milyonu yurt dışında toplam 37,4 milyon kayıtlı seçmen ülke genelinde kurulan 210 bin sandıkta oy kullanabilecek.







Anketler, son üç buçuk yıldır iktidarda olan sol koalisyon hükümetinin sandıktan yenilgiyle çıkacağına ve diktatör Francisco Franco'nun 1975'teki ölümünden yaklaşık yarım asır sonra ilk defa aşırı sağ bir partinin iktidara ortak olacağına işaret ediyor. Uzmanlar, yeni bir hükümetin kurulmasının, haftalar, aylar sürebilecek ve hatta yeni seçimlerle sonuçlanabilecek karmaşık müzakerelere bağlı olacağı görüşünde.





Son kamuoyu yoklamaları, ana muhalefetteki merkez sağ Halk Partisi'nin (PP) seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı ancak meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği için aşırı sağcı Vox partisiyle koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacağını gösteriyor. Ülkede ocak 2020'den bu yana iktidarda olan ve demokrasiye geçişin ardından ilk koalisyon hükümeti olma özelliğine sahip, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos partileri de meclis azınlığıyla ülkeyi yönetiyordu.







AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE KATILIM DÜŞEBİLİR

Ülke demokrasi tarihinde ikinci kez yaz dönemine denk gelen seçimler, aşırı sıcaklar nedeniyle polemik konusu olurken, sandıkların kurulduğu birçok okulda sandık görevlilerinin bulunduğu masaların başına vantilatör ve çok sayıda su yerleştirildiği görüldü. Buna rağmen sıcağın etkisiyle sandığa gitme oranının düşmesinden endişe ediliyor. Yerel saatle 09.00 ile 20.00 arasında gerçekleşecek oy kullanma işlemi sırasında 90 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak.







SAĞ KOALİSYON YEREL DÜZEYDE KURULMUŞTU

Halk Partisi ve Vox, Mayıs ayından bu yana yaklaşık 140 şehir ve kasabayı birlikte yönetme ve halihazırda birlikte yönettikleri bölgelere iki bölge daha ekleme konusunda anlaştı. PP lideri ve başbakan adayı Senatör Alberto Núñez Feijóo, ulusal düzeyde bir ortaklığı göz ardı etmiyor.







AŞIRI SAĞCI VOX NEYİ SAVUNUYOR?

PP ve Vox, iktidara gelmeleri hâlinde sol koalisyon hükümetinin son 3,5 yılda çıkardığı ötenazi, cinsel eşitlik ve kadına karşı şiddetle mücadele, Demokratik Bellek (Franco döneminin izleriyle hesaplaşma, toplu mezarların açılması), çalışma reformu ve konut sorunuyla ilgili yasaları iptal edeceğini belirtiyor.







Düzensiz göçmen ve İslam karşıtı politikaları olan Vox ayrıca İspanya'nın 17 özerk yönetimindeki hakların kısıtlanarak daha merkeziyetçi bir yapıya geçmesini ve Bask ile Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin yasaklanmasını vadediyor. . 17 bölge diktataör Franco'nun ölümünden sonra ortaya çıkmıştı.





'VOX, FRANCO DÖNEMİNİN KOPYASI'

Londra'daki King's College'da İspanyol ve Avrupa Siyaseti ve Toplumu alanında kıdemli öğretim görevlisi Nagore Calvo Mendizabal, Vox'un manifestosunun neredeyse "Franco rejiminin ilkelerinin kopyalanıp yapıştırılması" olduğunu söyledi. İspanya'nın ötesinde, bir PP-Vox hükümeti, son zamanlarda İsveç, Finlandiya ve İtalya'da görülen bir eğilimle, bir başka AB üyesinin daha sağlam bir şekilde sağa kayması anlamına gelecek. Calvo, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin böyle bir değişimin AB göç ve iklim politikaları için ne anlama geleceğinden endişe duyduklarını söyledi. Bu arada, İtalya'da iktidarda olan aşırı sağ görüşlü İtalya'nın Kardeşleri Partisinin lideri ve Başbakan Giorgia Meloni, bazı mitinglere canlı bağlantıyla katılarak Vox'a açık destek veriyor.

