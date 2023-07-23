Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'nun kalbine pil takıldı /23 Temmuz 2023 12:09

Netanyahu'nun kalbine pil takıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, kalp ameliyatı olduğu ve kalbine pil takıldığı bildirildi. Netanyahu, geçen hafta yüksek hava sıcaklıklarıyla nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazar gecesi kalp ameliyatı olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine, pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi. Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

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