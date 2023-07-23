Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın gizli mutabakatından haberim yoktu /23 Temmuz 2023 12:00

Akşener: Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın gizli mutabakatından haberim yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gizli mutabakattan haberinin olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi. Ümit Özdağ, önceki günkü paylaşımında mutabakattan Akşener’in de haberi olduğunu ima etmişti.

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Meral Akşener, Ümit Özdağ’ın, “Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı üç bakanlık ve MİT bize verilecekti.” açıklamasına ilişkin ilişkin Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuştu. Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı üç bakanlık ve MİT bize verilecekti” iddiasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu da bu iddiayı doğrulamıştı. Protokolde Özdağ’a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, “İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta” cevabını vermişti.
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