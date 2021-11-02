Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'dan Almanya'ya giden Covid'li yolcu uçakta ölü bulundu /02 Kasım 2021 12:05

İstanbul'dan Almanya'ya giden Covid'li yolcu uçakta ölü bulundu

İstanbul-Hamburg seferinde yolculuk yapan 51 yaşındaki yolcunun koltuğunda ölü bulunduğu belirtildi. Alman Bild gazetesinin haberinde, yolcuda koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

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Pegasus Havayolları'nın 25 Ekim günü İstanbul-Hamburg seferinde yolculuk yapan 51 yaşındaki yolcu, uçak iniş yaptıktan sonra kabin ekipleri tarafından koltuğunda ölü bulundu.


Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, yapılan otopsi sonucu yolcuda koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.



ARAŞTIRILIYOR
Alman basınında yer alan haberlere göre, yapılan otopside yolunun koronavirüs testinin pozitif olduğu ifade edilerek, yolcunun koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı belirtildi.

Almanya ve Türkiye arasındaki Covid-19 düzenlemelerine uygun olan yolcunun çift doz aşı olduğunu kanıtladıktan sonra İstanbul'dan Hamburg'a uçmasına izin verildiği belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI
Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcular aşılanmalı, test yaptırmalı veya hastalığı geçirmiş olmaları gerek. Bu nedenle aşı vurulduktan sonra virüs kapan birinin fark edilmemesi muhtemel.

Havayolu, "Yolcunun ailesine ve komşularına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.
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