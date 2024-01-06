İşte dünyanın en zehirli ve en büyük erkek örümceği

Sidney huni ağ örümceklerinin uzunlukları genellikle bir ila beş santimetre arasında değişiyor. Dişiler genellikle erkek daha büyük olmakla birlikte zehirleri daha az etkili oluyor.



Avustralya'da dünyanın en zehirli eklembacaklı cinsinde şu ana kadar görülen en büyük erkek örümcek şans eseri bulundu.



Avustralya Sürüngen Parkı perşembe günü yaptığı açıklamada, "Herkül" adı verilen ölümcül Sidney huni ağı örümceğinin Sidney'in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Central Coast'ta bulunduğunu ve ilk olarak yerel bir hastaneye verildiğini söyledi.



Daha sonrada örümceği hastaneden alan uzmanlar bunun Avustralya'da şimdiye kadar halktan alınan en büyük erkek örneği olduğunu fark etti.



Bir ayak ucundun diğer ayak ucuna 7,9 santimetre boyundaki örümcek parkın bir önceki rekorunu elinde bulunduran "Colossus" adlı erkek huni ağı örümceğini geride bıraktı.



Sidney huni ağ örümceklerinin uzunlukları genellikle bir ila beş santimetre arasında değişiyor. Dişiler genellikle erkeklere göre daha büyük olmakla birlikte zehirleri daha az etkili oluyor.



Çoğunlukla Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'den kuzeydeki kıyı kenti Newcastle'a ve batıdaki Mavi Dağlar'a kadar ormanlık ve yeşillik alanlarda yaşıyor.



"Herkül" sürüngen parkının panzehir programına katkıda bulunacak. Halk tarafından güvenli bir şekilde yakalanan örümcekler, panzehir üretmek için gerekli olan zehri çıkarmak için "sağıma" tabi tutuluyor.



"Parka oldukça büyük huni ağı örümceklerinin bağışlanmasına alışığız, ancak bu kadar büyük bir erkek huni ağı almak büyük ikramiyeyi kazanmak gibi bir şey," diyen Avustralya Sürüngen Parkı Örümcek Bakıcısı Emma Teni, "Dişi huni ağı örümcekleri zehirlidir ama erkeklerin daha öldürücü olduğu kanıtlanmıştır," ifadelerini kullandı.



1981 yılında panzehir programının başlamasından bu yana, Avustralya'da huni ağı örümceğinin ısırmasından kaynaklanan bir ölüm vakası yaşanmadı.