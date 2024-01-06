Carrefour, Pepsi ürünlerini raflardan indirdi

Fransa’nın küresel market zinciri Carrefour, fiyatlarda indirim yapmadığı gerekçesiyle Pepsi ürünlerini raflardan indirdi.



Şirket bu bağlamda, Lay's patates cipsi, Quaker Yulaf, Lipton çay ve kendi adını taşıyan soda gibi popüler ürünlere yapılan fiyat artışları nedeniyle Fransa, Belçika, İspanya ve İtalya'daki mağazalarında PepsiCo ürünlerinin satışını durduracak.



Carrefour Sözcüsü, dört Avrupa ülkesindeki mağazalarında PepsiCo ürünlerinin raflarında, mağazanın "kabul edilemez fiyat artışları nedeniyle" artık bu markaları stoklamayacağını belirten notlar asılacağını dile getirdi.



Söz konusu adım, şirketin 14 bin 348 mağazadan oluşan küresel zincirinin üçte ikisine tekabül eden dört ülkedeki 9 binden fazla mağazasını etkileyecek.



PepsiCo'dan yapılan açıklamada, "Carrefour ile aylardır görüşüyoruz ve ürünlerimizin marketlerde mevcut olmasını sağlamak için iyi niyetle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.