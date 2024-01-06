Samanyolu Haber /Ekonomi / Carrefour, Pepsi ürünlerini raflardan indirdi /06 Ocak 2024 10:30

Carrefour, Pepsi ürünlerini raflardan indirdi

Söz konusu adım, şirketin 14 bin 348 mağazadan oluşan küresel zincirinin üçte ikisine tekabül eden dört ülkedeki 9 binden fazla mağazasını etkileyecek.

SHABER3.COM

Fransa’nın küresel market zinciri Carrefour, fiyatlarda indirim yapmadığı gerekçesiyle Pepsi ürünlerini raflardan indirdi.

Şirket bu bağlamda, Lay's patates cipsi, Quaker Yulaf, Lipton çay ve kendi adını taşıyan soda gibi popüler ürünlere yapılan fiyat artışları nedeniyle Fransa, Belçika, İspanya ve İtalya'daki mağazalarında PepsiCo ürünlerinin satışını durduracak.

Carrefour Sözcüsü, dört Avrupa ülkesindeki mağazalarında PepsiCo ürünlerinin raflarında, mağazanın "kabul edilemez fiyat artışları nedeniyle" artık bu markaları stoklamayacağını belirten notlar asılacağını dile getirdi.

Söz konusu adım, şirketin 14 bin 348 mağazadan oluşan küresel zincirinin üçte ikisine tekabül eden dört ülkedeki 9 binden fazla mağazasını etkileyecek.

PepsiCo'dan yapılan açıklamada, "Carrefour ile aylardır görüşüyoruz ve ürünlerimizin marketlerde mevcut olmasını sağlamak için iyi niyetle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Carrefour, Pepsi ürünlerini raflardan indirdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:49