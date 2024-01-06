Putin'in seçimlerdeki rakipleri belli oldu

Rusya: Putin'e rakip olan 'barış yanlısı' Dountsova'nın adaylığı reddedildi

Ukrayna'da barış çağrısı yapan kadın siyasetçi Yekaterina Duntsova da Komisyon tarafından ret alan politikacılardan biri oldu. Adaylığı, evraklarındaki yazım hataları da dahil bazı sorunlar nedeniyle Komisyon'dan geçmemiş, Duntsova'nın yüksek mahkemeye yaptığı itiraz da reddedilmişti.

Rusya'da Ulusal Seçim Komisyonu, gelecek martta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin'e karşı iki adayın yarışacağını açıkladı.Komisyon, 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak seçim için milliyetçi Liberal Demokrat Parti'den Leonid Slutsky ile Yeni Halk Partisi'nden Vladislav Davankov'un adaylıklarının onaylandığını duyurdu.Her iki aday da 2000 yılından bu yana devlet başkanı olan ve bu seçimleri de kazanmasına kesin gözüyle bakılan Putin'e karşı ciddi bir rakip olarak görülmüyor.Slutsky ve Davankov'un parlamentodaki partileri de Putin'in iktidar partisi Birleşik Rusya'nın çıkardığı yasaları büyük ölçüde destekliyor.Slutsky, parlamentonun alt kanadının dış ilişkiler komitesinin başkanı olarak Kremlin'in dış politikasının önde gelen destekçilerinden biri olarak biliniyor. 2018'deki son devlet başkanlığı seçimlerinde partisinin adayı oyların sadece yüzde 6'sını alabilmişti.Davankov ise parlamentonun alt kanadı Duma'da başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Partisi 2020 yılında kuruldu ve 450 üyeli mecliste 15 sandalyeye sahip.2004'te Putin'e karşı aday olan ve seçimlerden ikinci sırada çıkan Komünist Parti adayı Nikolai Kharitonov'un adaylık başvurusu ise bu sene Komisyon tarafından kabul edilmedi.