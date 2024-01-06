Tesla, Çin'deki 1,6 milyon aracı geri çağrıldı

Otopilot hataları

ABD'de geçen ay sürücü izleme sistemini iyileştirmek için 2 milyondan fazla Tesla EV, geri çağrılmıştı.

Elon Musk'ın Çin planı





Tesla, Çin'de 1,6 milyondan fazla elektrikli aracını otomatik destekli direksiyon ve kapı mandalı kontrollerindeki sorunlar nedeniyle geri çağırdı.Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Pekin ve Şangay'daki Tesla Motors'un sorunları gidermek için uzaktan yükseltmeler kullanacağını, bu nedenle çoğu durumda araç sahiplerinin Tesla servis merkezlerini ziyaret etmelerine gerek kalmayacağını duyurdu.Otomatik direksiyon yardımı işleviyle ilgili sorunlar nedeniyle 1,6 milyon ithal Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Model Y araç geri çağrıldı.Bildirimde, otomatik direksiyon işlevi devreye girdiğinde, sürücülerin kombine sürüş işlevini yanlış kullanabileceği ve bunun kaza riskini artırabileceği belirtildi.Model S ve Model X EV'ler için kapı kilidi açma kontrolünü düzeltmeye yönelik geri çağırma, 26 Ekim 2022 ile 16 Kasım 2023 tarihleri arasında üretilen 7.538 aracı etkiliyor. Bu işlemin çarpışma sırasında kapı mandallarının açılmasını önlemek için gerekli olduğu kaydedildi.Araçlarda otopilot kısmen kullanımdayken meydana gelen bir dizi kaza sonrası ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi iki yıllık bir soruşturma yürütmüştü.Güncellemeler, Tesla'nın otopilot sistemini kullanan sürücülerin yola daha fazla dikkat etmelerini sağlamayı amaçlıyor.Tesla tarafından ABD hükümetine sunulan belgelerde, çevrimiçi yazılım değişikliğinin sürücülere ellerini direksiyon simidinde tutmaları için uyarı ve ikazları artıracağı belirtildi.Ancak uzman kurumların yaptığı araştırmalar, sadece direksiyon simidindeki torku ölçmenin sürücülerin yeterli dikkati gösterdiğini garanti etmediğini gösteriyor.Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, Washington-Pekin ilişkileri bozulsa da Çinli yetkililerle yakın ilişkiler kurmaya devam etti.Şirket, önemli pazar ve üretim merkezi olan Çin'in pazarında ikinci konumda. İlk sırada Çinli otomobil şirketi BYD yer alıyor.Tesla, 2019 yılında Şangay'da otomobil montajı yapan bir elektrikli araç fabrikası kurdu.