İşte hiçbir ankette görülmemiş sunuçlar: 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi şaşırttı

14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kala açıklanan anketler de daha dikkatli takip edilmeye başlandı. Peş peşe yayımlanan sonuçlarda en dikkat çekeni ise Millet İttifakı'nın yükselişi oldu.TAG Araştırma da son anket sonuçlarını sosyal medyada paylaştı. Araştırma 18-28 yaş arası 1800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.Araştırmada "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.% 37,6% 15,4% 14,8% 11,5% 5,3% 4,9% 4,2% 3,6% 2,7Anketin sonuçlarına göre ittifakların oy oranları da belli oldu. Gençlerin seçimine göre bu pazar seçim olsa ittifakların oy oranları şöyle: