Samanyolu Haber /Politika / İşte hiçbir ankette görülmemiş sunuçlar: 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi şaşırttı /26 Nisan 2023 16:13

İşte hiçbir ankette görülmemiş sunuçlar: 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi şaşırttı

TAG Araştırma 18-28 yaş arası gençlerle yaptığı son anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre gençlerin tercihi ise Millet İttifakı oldu.

SHABER3.COM

14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kala açıklanan anketler de daha dikkatli takip edilmeye başlandı. Peş peşe yayımlanan sonuçlarda en dikkat çekeni ise Millet İttifakı'nın yükselişi oldu.

TAG Araştırma da son anket sonuçlarını sosyal medyada paylaştı. Araştırma 18-28 yaş arası 1800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmada "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.


İşte anketten çıkan sonuç:

CHP            : % 37,6
İYİ Parti      : % 15,4
AKP            : % 14,8
Yeşil Sol     : % 11,5
MHP           : % 5,3
Memleket P: % 4,9
TİP             : % 4,2
Zafer P       : % 3,6
Diğer         : % 2,7

Anketin sonuçlarına göre ittifakların oy oranları da belli oldu. Gençlerin seçimine göre bu pazar seçim olsa ittifakların oy oranları şöyle:

- Millet İttifakı: Yüzde 53
- Cumhur İttifakı: Yüzde 20,1
- Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 15,7
- Diğer: Yüzde 11,2
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte hiçbir ankette görülmemiş sunuçlar: 18-28 yaş... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:01