İşte hiçbir ankette görülmemiş sunuçlar: 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi şaşırttı

TAG Araştırma da son anket sonuçlarını sosyal medyada paylaştı. Araştırma 18-28 yaş arası 1800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Araştırmada "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.
İşte anketten çıkan sonuç:
CHP : % 37,6
İYİ Parti : % 15,4
AKP : % 14,8
Yeşil Sol : % 11,5
MHP : % 5,3
Memleket P: % 4,9
TİP : % 4,2
Zafer P : % 3,6
Diğer : % 2,7
Anketin sonuçlarına göre ittifakların oy oranları da belli oldu. Gençlerin seçimine göre bu pazar seçim olsa ittifakların oy oranları şöyle:
- Millet İttifakı: Yüzde 53
- Cumhur İttifakı: Yüzde 20,1
- Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 15,7
- Diğer: Yüzde 11,2