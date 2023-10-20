İşte İsrail’in Gazze planı… Bakanlar tek tek açıkladı

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail’in 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze’ye saldırıları 14’ncü günde de tüm şiddetiyle sürerken, İsrailli bakanların son açıklamaları uzun sürecek bir savaşa işaret etti.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret ederek askerlere “Hazır olun” emrini vermişti. Kara operasyonu için hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini kaydeden Gallant, “Size söz veriyorum. Şu anda Gazze'yi uzaktan görenler içerisini de görecek” demişti.



Başbakan Binyamin Netanyahu da, savaşın uzun süreceğini söyleyerek uluslararası topluma destek çağrısında bulunmuştu.



Öte yandan yüzlerce kişinin öldüğü Gazze’deki hastane saldırısının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze halkını tehcir etme yönündeki stratejik planını hayata geçirmeye çalıştığını belirtmişti.



İsrailli bakanlardan gelen son açıklamalar, yıllardır abluka altında tutulan ve adeta açık hava hapishanesine çevrilen 2,3 milyon nüfuslu Gazze’nin geleceğiyle ilgili planları gündeme getirdi.



HEDEF SINIRA TAMPON BÖLGE KURMAK



İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ordu Radyosu’na yaptığı açıklamada “Savaşın sonunda sadece Hamas yok olmayacak. Gazze’nin toprakları da azalacak” dedi.



Bu açıklama tartışma yaratırken daha önce istihbarat örgütü Şin Bet’in başında olan İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter de Hamas’ın yenilgiye uğratılması sonrası Gazze sınırına tampon bölge kurulacağını söyledi. Dichter, Gazze sınırında birkaç yüz metrelik İsrail güvenlik alanının yeterli olmadığını, Filistinlilerin sızmasını engellemek için Gazze topraklarında da İsrail güvenlik noktaları oluşturulması gerektiğini savundu.



3 AŞAMALI SAVAŞ



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Gazze’deki savaşın 3 aşamalı olacağını açıkladı.



Gallant, ilk aşamada Hamas’ın altyapısının yok edileceğini, daha sonra bölgedeki direnişin kırılması için düşük yoğunluklu operasyonlar düzenleneceğini kaydetti. İsrailli bakan, son aşamada ise İsrail’in Gazze’ye yönelik sorumluluğunu sona erdirme amacı taşıdıklarını ve bunun bölgede yeni bir güvenlik gerçekliğine yol açacağını ifade etti.



Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail topraklarına düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda yüzlerce İsrailli hayatını kaybetmiş ya da rehin alınmış, dünyayı sarsan olay İsrail’in güvenliğiyle ilgili soru işaretlerine yol açmıştı.



2005’te Gazze’den çekilen İsrail’in daha sonra sınırda kurduğu tampon bölgeler zamanla yok olmuştu.