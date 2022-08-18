Samanyolu Haber /Dünya / İsveç 'iade anlaşması'nı konuşmak için Türk ve Finlandiyalı yetkilileri gizlice davet etti /18 Ağustos 2022 13:58

İsveç 'iade anlaşması'nı konuşmak için Türk ve Finlandiyalı yetkilileri gizlice davet etti

İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, İsveç hükümetinin Türkiye ve Finlandiya'dan üst düzey yetkilileri gizlice davet ettiğini iddia etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya girmek için sıraya giren İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini veto eden Türkiye, 28-30 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde ikna edilmişti.

Türkiye iki ülkeyi de teröre destek vermekle tehdit ederken, İsveç medyası bugün bir iddia ortaya attı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, İsveç hükümetinin gizlice Türkiye ve Finlandiya’dan üst düzey isimleri davet ettiğini yazdı. Gazete, görüşmelerin gelecek hafta yapılacağını ve NATO anlaşmasının derinlemesine konuşulacağını aktardı.

KALIN GİDECEK
Aftonbladet, Türkiye ve Finlandiya’ya davet gönderildiğini aktarırken Türk yetkililerin de 26 Ağustos’ta görüşme yapılacağını söylediği de aktarıldı. Gazeteye konuşan kaynaklar, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı İbrahim Kalın’ın davet edildiğini söyledi.

Aftonbladet, Kalın’ı “Erdoğan’ın sağ kolu ve İsveç ile Finlandiya arasındaki görüşmelerde baş müzakereci” olarak tanıttı. İsveç medyasına konuşan kaynaklar, Madrid’deki NATO Zirvesi’nde imzalanan anlaşmanın detayları üzerinde görüşüleceğini dile getirdi. Ülkelerin kontrol mekanizması oluşturmayı görüşeceği de belirtildi.
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