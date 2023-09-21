İsveç mahkemesi PKK bağlantılı bir kişinin hapis cezasını onadı

"PKK, iş insanlarını haraca bağlıyor"

Güngör, ocak ayında Stockholm'de bir restoran sahibine 'rüşvet vermediği" için tabanca doğrultup havaya ateş etmekle suçlandı.

İsveç temyiz mahkemesi PKK bağlantılı Yahya Güngör'ün hapis cezasını onadı. Ancak mahkeme, Güngör'ün cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmemesini istedi.İsveç'te bir temyiz mahkemesi, PKK adına hareket ettiği gerekçesiyle bir Türk vatandaşına ağırlaştırılmış gasp, silah bulundurma ve terör finansmanına teşebbüs suçlarından aldığı 4,5 yıl hapis cezasını onadı.Svea Temyiz Mahkemesi, Yahya Güngör'ün cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmemesi gerektiğini belirterek alt mahkemenin kararını bozdu.İsveç böylece ilk kez PKK'yı finanse ettiği gerekçesiyle bir kişiyi mahkum etmiş oldu.PKK ile olan bağları nedeniyle Türkiye'ye sınır dışı edilmesi halinde karşılaşacağı tehditlere atıfta bulunan mahkeme, "olası bir sınır dışı tarihinin çok uzak olmadığından" Güngör'ün Türkiye'ye gönderilmemesini istedi.Stockholm Bölge Mahkemesi, temmuz ayında verdiği kararda Güngör'ün cezasını çektikten sonra İsveç'ten sınır dışı edileceğini ve geri dönmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.NATO'ya katılma yolunda adımlar atan İsveç, Türkiye'nin talebi üzerine terörle mücadele yasalarında revizyona gitti.Yeni düzenlemelere göre, aşırılık yanlısı bir örgütü destekleyenler ve onun yapısına katılanlar için dört yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Alt mahkeme, soruşturma sırasında "PKK'nın Avrupa'da Kürt iş insanlarını haraca bağlamak gibi yöntemlerle çok kapsamlı bir bağış toplama faaliyeti yürüttüğünü" kaydetti.İsveç ve komşusu Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya üyelik için başvurdu.Finlandiya bu yılın başlarında ittifaka katıldı ancak İsveç, Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor.Ankara, İsveç'in terör üyelerini iade etmediği gerekçesiyle Stockholm'ü eleştiriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin İsveç'in üyeliğini bir yıldan uzun bir süre engelledikten sonra itirazını geri çekeceğini söyledi.Ancak Erdoğan, 16 Eylül'de İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Ankara'ya verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade etti.