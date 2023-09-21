AB parayla vize satan o ülkeden açıklama talep etti

Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Polonya hükümetine, para karşılığında vize verildiği iddiaları hakkında "açıklama" isteyen bir mektup yazdı.



Bir Komisyon sözcüsü, "Bu iddialar son derece endişe verici ve AB yasalarına uyum konusunda sorulara yol açıyor," ifadelerini kullandı.



Johansson'un kamuya açıklanmayan mektubunda bir dizi "ayrıntılı soruya" 3 Ekim'e kadar yanıt verilmesi talep ediliyor.



Polonya Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışı temsilcilikleri, Afrika ve Asya'dan gelen göçmenlere olağanüstü meblağlar karşılığında hızlı vize verilmesini sağlayan yasa dışı bir sistem kurmakla suçlanıyor.



Schengen bölgesinin bir üyesi olan Polonya tarafından verilen vize, sahiplerine İsviçre ve İzlanda da dahil olmak üzere Avrupa çapında 27 ülkenin yanı sıra ABD ile kara sınırı olan Meksika'ya serbest giriş hakkı veriyor.



Polonya medyasında yer alan haberler, 2021'den bu yana her biri binlerce dolara mal olan rüşvet karşılığında yaklaşık 250 bin vize verildiğini öne sürüyor. Polonya vizesi, başka bir ülkeye geçmeden önce bir ara adım olarak görülüyor.



Polonyalı Onet haber portalının ortaya çıkardığı bir vakada bir grup Hintli, vize için 40 bin dolara yakın ödeme yaptı. Bir Bollywood filmi üzerinde çalışıyormuş gibi davranan grup, Polonya'ya uçtuktan sonra Amerika'ya geçti. Hong Kong, Tayvan, Suudi Arabistan, Singapur, Filipinler, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının da şişirilmiş ücretler ödediğine inanılıyor.



İktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisi usulsüzlüklerin varlığını kabul etti ancak sorunun boyutunun basında çıkan haberlerden çok daha küçük olduğunu savundu. Hükümet, yurt dışındaki tüm konsolosluklarda denetim başlattı, Dışişleri Bakanlığındaki bazı yetkilileri görevden aldı ve vize başvurularıyla ilgilenen dış hizmetlerle ilgili sözleşmeleri feshetti.



Görevden alınan konsolosluk işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk'in intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.



Başsavcı yedi kişiyi yolsuzluk ve hızlandırılmış vize programına katılım şüphesiyle iddianame hazırladı.



Muhalefet lideri Donald Tusk, iddia edilen yolsuzluğun "muhtemelen Polonya'da 21'inci yüzyılın en büyük skandalı" olduğunu söyledi.