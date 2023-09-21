Ateşkesin ardından Ermeniler Dağlık Karabağ'ı terk ediyor

Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edilmesinin ardından binlerce Ermeni bölgeden ayrılmak için Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu havaalanına akın etti.



'Artsakh Cumhuriyeti' adını verdikleri bölgeyi yöneten ayrılıkçılar, halka "paniğe kapılmama ve tahliye için kendi inisiyatifleriyle havaalanına gitmeme" çağrısı yaptı.



Ermenilerin Stepanakert, Azerilerin Hankendi olarak adlandırdıkları bölgenin en büyük kentinde 120 bin kişi yaşıyor.



Dağlık Karabağ'dan gelen fotoğraflarda havaalanında, bazıları küçük çocuklarla birlikte binlerce insan görülüyor.



Bölgedeki ayrılıkçı liderler Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da etnik temizlik yapmakla suçlarken, Bakü, etnik Ermeni sivillerin haklarını kendi anayasası çerçevesinde koruyacağını söylüyor.



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Hıristiyan olan Ermeniler, uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan bölgede milattan önceki birkaç yüzyıla kadar uzanan tarihi hakimiyetleri olduğunu iddia ediyor.



Bakü, 1990'larda bölgede yaşayan Azerilerin, Ermeniler tarafından sürülmesinin kabul edilemez olduğunu bildiriyor.



Ateşkes anlaşması uyarınca Karabağ'daki Ermenilerin temsilcilerinin Azerbaycanlı yetkililerle toplantı yapması bekleniyor.



Barış gücü askerlerinin görevlerini yerine getirdiğini belirten Rusya, ana kampta 1.049'u çocuk olmak üzere 2.261 kişinin barındığını duyurdu.



"BM Güvenlik Konseyi toplantısı gereksiz"

Bu arada Azerbaycan, "Ermeni ayrılıkçıların" hızla teslim olmalarının ardından, Fransa tarafından talep edilen Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili bir BM Güvenlik Konseyi toplantısının "gerekli olmadığını" söyledi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev'in danışmanı Hikmet Hacıyev, "Böyle bir toplantının etkisiz ve zarar verici olacağına inanıyoruz" dedi.



Hacıyev, sahadaki tüm eylemlerin Rus barışı koruma güçleriyle koordine edildiğini belirtti.