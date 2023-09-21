Samanyolu Haber /Dünya / İran'da yeni başörtüsü yasası: İhlal edenlere 10 yıla kadar hapis /21 Eylül 2023 07:18

İran'da yeni başörtüsü yasası: İhlal edenlere 10 yıla kadar hapis

İran'da parlamento, Mahsa Amini'nin ölümünün birinci yıl dönümünde yeni başörtüsü yasasını kabul etti. İhlalciler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

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İran parlamentosu, kamusal alanda başörtüsü takmayı reddeden kadınlara ve onları destekleyenlere daha ağır cezalar verilmesini öngören bir yasa tasarısını onayladı.

70 maddelik tasarı, başörtüsü takmayan kadınlara hizmet veren işletme sahiplerine ve buna karşı örgütlenen aktivistlere yönelik cezaları genişletiyor.

Suçun organize bir şekilde işlenmesi halinde ihlalciler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

İran'ın 290 sandalyeli parlamentosunda 152 milletvekili tarafından onaylanan yasa tasarısının, dini bir organ olan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

Düzenleme, ilk etapta üç yıllık bir dönem için uygulanacak.

Yaz boyunca çok sayıda kadının başörtüsü kurallarına uymaması sonrası konuyla ilgili yeni düzenleme yapılması için kampanya başlatılmıştı.

Mahsa Amini'nin ölüm yıl dönümü

Bir yıl önce ülkenin kıyafet yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası ülkede gösteriler düzenlendi.

Rejim tartışmalarını da alevlendiği dönemdeki protestolarda 500'den fazla kişi öldü, 22 binden fazla kişi gözaltına alındı.  Gösteriler "muhalefete yönelik ağır baskıların ardından" bu yılın başlarında sona erdi.

İran'da başörtüsü yasasının ülkenin temel direklerinden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Protestocular, başörtüsü politikasının yanı sıra ülkedeki yolsuzluklar ve kötü yönetime karşı olduklarını söylüyor.
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