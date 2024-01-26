Samanyolu Haber /Gündem / İsveç'e NATO onayı veren Erdoğan, ABD'den gelecek F-16 cevabına kilitlendi /26 Ocak 2024 15:36

İsveç'e NATO onayı veren Erdoğan, ABD'den gelecek F-16 cevabına kilitlendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından F-16 alımına ilişkin olarak, "Biden, yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından F-16 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

F-16 SAVAŞ UÇAĞI ALIMI
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım. Akşam da, Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır.

İsveç'e verilen NATO onayının ardından, bu sürecin başlamasını sağlayacaktır. Dışişleri Bakanı bu işin takibini yapıyor. Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm batı ülkeleri Türkiye´nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. NATO için önemli bir güç kaynağı olmuştur.


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