Almanya, yolcunun üzerindeki 455 bin euroya el koydu

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda 66 yaşındaki bir yolcunun üzerinde taşıdığı 455 bin euroya gümrüğe bildirmediği için el kondu.







Alman gümrük yetkilileri yolcunun güvenlik kapısından geçerken üzerinde yaklaşık 300 euro bulunduğunu bildirdiğini açıkladı. Yapılan kontrolde de emekli adamın üzerinde daha fazla para bulunmadı. Ancak güvenlik kontrolünden geçtikten sonra uçağa biniş sırasında kimliği belirsiz bir kişi, adama bir kabin bagajı verdi. Tekrar yapılan kontrolde bagajın içinde 20'lik ve 50'lik banknotlar halinde 455 bin euro para bulundu. Gümrük yetkilileri paraya el koyarak para cezası verilmek üzere yolcu hakkında idari işlem başlattı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Münih Ana Gümrük İdaresi Basın Sözcüsü Marie Müller, şahsın paranın hangi yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi vermediğini söyledi. Gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre 19 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Alman Bild gazetesi yolcunun Ukraynalı olduğunu ve Lufthansa uçağıyla Kıbrıs'ın Larnaka kentine gitmek üzereyken durdurulduğunu yazdı.





Avrupa Birliği dışından Almanya'ya ya da Almanya'dan AB dışına seyahatlerde toplam değeri 10 bin euro veya üstü olan para, değerli kağıt ya da altının talep edilmeden gümrüğe bildirilmesi gerekiyor. Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve suçla mücadele amacıyla yasa dışı para hareketlerini engellemek için yolculara bu yükümlülük getiriliyor. Almanya'da bu yasaya uymayanlara 1 milyon euroya varan para cezaları verilebiliyor. Tespit edilen para cezası el konulan paradan düşük olduğu takdirde yolcuya paranın bir kısmı iade edilebiliyor.





Haziran 2016'da yine Münih Havalimanı'nda Türkiye'ye gitmek üzere olan bir kişinin üzerinde 444 bin euro para ele geçirilmişti.