T24 Yazarı Tolga Şardan, Emniyet teşkilatında uzun süredir beklenen birinci sınıf emniyet müdürlerine ilişkin yazısında Emniyet’teki KHK ihraçlarının kaynağı Garson gizli tanığından elde edilen fişlemelerin sahteliğini gündeme getirdi.







Şardan, yazısında “terfisi yapılmayan emniyet amiri Ömer Zeren’in, “Garson adlı gizli tanıktan edinildiği ifade edilen ve F.T. tarafından hazırlandığı öne sürülen emniyetteki fişlemelerde “oynama yapıldığını” söylediğini aktardı.





Şardan, “Böyle bir durum, şimdiye kadar Garson’dan elde edildiği belirtilen F... kodlarına göre teşkilatta KHK ihraçları başta olmak üzere yapılan adli ve idari işlemleri tartışılır hale getirecek Ayrıca, yine Zeren’in kamuoyuna duyurduğu iddia gerçekse, bu değişikliği yapanlar yani sahte belge ve kayıt üretilmesi sürecinde yer alanlara mevcut yasa hükümleri gereğince cezaevi yolu gözükür. ” ifadelerini kullandı.





Şardan’ın T24’teki yazısının bir bölümü şöyle:





“Emniyet teşkilatında uzunca süredir beklenen birinci sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi işlemi geçen hafta gerçekleşti.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasından çıkan terfi listesinde 127 emniyet müdürü yer aldı.





…

Az önce okuduğunuz üzere; evet belki elde yeterli sayıda kadro yoktu ama var olan kadroların büyük bölümünün farklı parametrelerle kullanılması, teşkilat içinde krize neden oldu adeta.







Büyük ve dikkat çekici bir tartışmanın fitilini ateşledi.





Personel Başkanı’na ağır suçlama

Örneğin, terfi sırası gelen bir polis müdürü olarak listede yer almayı bekleyen Ömer Zeren, adını görememesi üzerine birkaç gündür çok ilginç sosyal medya paylaşımlarında bulunuyor.







Kendisine ait şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Zeren, mevcut Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanı Ahmet Acar’ı doğrudan hedefine aldı.





Terfi listelerinin hazırlanmasında görev sahibi olan Personel Başkanlığı görevini Ali Yerlikaya döneminde alan Acar, daha önce de aynı yerde başkan yardımcısı konumunda görev yaptı.





Zeren, paylaşımlarında Acar’ın, geçmişte F.T.’yle temasının bulunduğunu, bu konudaki bazı işlemleri gizlediğini ve şimdi de mevcut göreviyle F...’cü olmayanlara yönelik terfi hakkını vermediğini iddia etti.





Garson’un kodları değiştirildi mi?

Sosyal medyadan paylaşımlarında çok dikkat çekici başka bir konuyu belgeleriyle ortaya koyan Zeren, Garson adlı gizli tanıktan edinildiği ifade edilen ve F.T. tarafından hazırlandığı öne sürülen emniyetteki fişlemelerde “oynama yapıldığını” öne sürdü.





Zeren’in bu iddiası hakikaten çok önemli. Zeren, iki ayrı durumda ortaya konulan fişleme kodlarının MİT’ten geldikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki inceleme sırasında değiştirildiğini savunuyor.





Böyle bir durum, şimdiye kadar Garson’dan elde edildiği belirtilen F.T. kodlarına göre teşkilatta KHK ihraçları başta olmak üzere yapılan adli ve idari işlemleri tartışılır hale getirecek.







Ayrıca, yine Zeren’in kamuoyuna duyurduğu iddia gerçekse, bu değişikliği yapanlar yani sahte belge ve kayıt üretilmesi sürecinde yer alanlara mevcut yasa hükümleri gereğince cezaevi yolu gözükür!





Zeren’in açıkladığı iddialar konusunda Büyüteç’i yazdığım dün öğle saatlerine kadar ne İçişleri Bakanlığı’ndan, ne de Emniyet Genel Müdürlüğü’nden inceleme başlatıldığı yönünde bir bilgi yansıdı.





Şimdilik herkes kulağının üzerine yatmış halde.





Emniyet cenahı adeta bir saatli bombanın pimini çekip Bakan Yerlikaya’nın kucağına atmış durumda.





Emniyet’te işler Yerlikaya’nın istediği gibi gitmiyor, bu belli…”