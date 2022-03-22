İsveç'te bir okulda bıçaklı saldırı: İki kadın öğretmen öldürüldü

İsveç'in Malmö kentinde bir ortaokulda yapılan bıçaklı saldırı sonucunda iki kadın öğretmen yaşamını yitirdiOlayın ardından 18 yaşında bir öğrenci cinayet şüphesiyle tutuklandı.





Yerel medya, öğretmenlerin bıçakla öldürüldüğünü ve saldırıda ateşli silah kullanılmadığını bildirdi. 18 yaşındaki şüpheli öğrencinin elinde balta ve bıçakla yakalandığı kaydedildi.

Malmö Latin Okulu'nda görev yapan iki öğretmen saldırıların ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öğretmenler hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

