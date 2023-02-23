İtalya’da devlet kurumlarına ve özel şirketlere siber saldırı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Rusya yanlısı olduğu belirtilen “NoName057” isimli bir gruba bağlı bilgisayar korsanları, önde gelen İtalyan kamu kuruluşları ile özel şirketleri hedef aldı.





“NoName057” grubunun Telegram kanalında, Başbakan Giorgia Meloni’nin dün Kiev ziyareti sırasında yaptığı “İtalya, Ukrayna'ya 6. askeri yardım paketini sağlayacak.” açıklamasına atıf yaptığı ve “Rus düşmanı İtalya üzerinden büyüleyici seyahatimize devam ediyoruz.” mesajını paylaştığı kaydedildi.





Bilgisayar korsanlarının hedef aldığı siteler arasında Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Jandarma (Carabinieri), Bper Bankası, Kimlik Kartı Portalı ve Telecom Italia'nın dijital altyapısı olduğu ifade edildi.





Söz konusu siber saldırıların, Başbakan Meloni’nin dünkü Kiev ziyareti sırasında başladığı kaydedildi.





İtalya’da pek çok kurum 5 Şubat’ta da geniş kapsamlı siber saldırıların hedefi olmuştu.