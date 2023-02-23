Samanyolu Haber /Politika / AKP ve MHP, anketlerde de enkazın altında kaldı /23 Şubat 2023 11:51

AKP ve MHP, anketlerde de enkazın altında kaldı

Kamuoyu Araştırmacısı Can Selçuki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Raporu'nun şubat ayı anket çalışmasını tamamladığını duyurdu.

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Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yaralarını sarmaya çalışırken seçim tartışmaları da yeniden başladı. İktidar ve muhalefet partileri seçimle ilgili görüşlerini belirtirken, seçimin ertelenme ihtimali de gündeme geldi.

İktidar partisinin ortağı MHP'nin seçimle ilgili duruşunu da Genel Başkan Devlet Bahçeli grup toplantısında açıkladı. Bahçeli seçimin ertelenemeyeceğini, tam zamanında yapılacağını açıkladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından sonra gözler yeniden seçim tarihine dönerken, Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk canlı yayınında seçimlerin 14 Mart'ta yapılacağını söyledi. Bu açıklamaların ardından deprem sonrası anket çalışmaları da merak edilmeye başlandı.

Türkiye Raporu Araştırma direktörü Can Selçuki, sosyal medya hesabından şubat ayı anketlerinin tamamlandığını açıkladı. Selçuki'nin paylaşımına göre AKP'de belirgin bir oy kaybı görüldü.

Selçuki'nin ifadelerine göre "tepki oyu" olarak bilinen oylar ise sahada varlık gösterebilen partilerin hanesine yazılmaya başlandı.

Yine son araştırmaya göre çoğunluğun seçimin zamanında yapılmasını istediği belirlendi.

Selçuki, deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporun önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.



Selçuki'nin paylaşımı şöyle:

Şubat ayı @turkiye_raporu anketini tamamladık.

- AK Parti’de belirgin bir düşüş var

- Tepki oyları sahada varlık gösteren partilere yönelmiş

- Çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor

Deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporu önümüzdeki hafta paylaşacağız.
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