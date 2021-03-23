Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 551 can kaybı /23 Mart 2021 21:08

İtalya’da son 24 saatte 551 can kaybı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 551 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 879’a ulaştı.

SHABER3.COM

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 335 bin 189 corona virüsü testi yapıldığı ve 18 bin 765 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 419 bin 616'ya ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 551 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 105 bin 879'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 20 bin 601 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 560 bin 654 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 36 kişi artarak 3 bin 546 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 8 milyon 112 bin 882 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 582 bin 560 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya’da son 24 saatte 551 can kaybı Sonraki Haber >>

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:47:00