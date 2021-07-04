Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 808 yeni vaka /04 Temmuz 2021 19:54

İtalya’da son 24 saatte 808 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 808 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 263 bin 317’ye yükseldi.İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor.

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İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 141 bin 640 corona virüsü testi yapıldığı ve 808 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 263 bin 317'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 649'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 706 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 44 bin 664 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 7 kişi azalarak 197'ye geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 53 milyon 386 bin 493 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 19 milyon 960 bin 78 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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