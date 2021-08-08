Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son durum açıklandı /08 Ağustos 2021 17:42

İtalya’da son durum açıklandı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 6 bin 902 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 390 bin 684’e ulaştı.İtalya'da Covid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor.

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İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 293 bin 683 corona virüs testi yapıldığı ve 6 bin 902 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 390 bin 684'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 209'a yükseldiğini açıkladı. 

Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 25 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 108 bin 535 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 11 kişi artarak 288'e yükseldi.İtalya’da bugüne kadar 71 milyon 240 bin 657 Covid-19 aşısı uygulanırken, 34 milyon 182 bin 100 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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