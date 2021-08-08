Samanyolu Haber /Ekonomi / Kozmetik devinden konkordato /08 Ağustos 2021 17:57

Kozmetik devinden konkordato

Türkiye'nin en büyük kozmetik devlerinden biri konkordato ilan etti.Mali darboğaz içine düşen firmalara bir tür ‘koruma’ sağlayan ve bu süreçte şirketlerin toparlanmasına imkân tanıyan konkordato uygulamasına, 65 yıllık Hunca Kozmetik A.Ş. ile grup şirketleri Hunca Ambalaj A.Ş. ve Hunca Life Kozmetik Pazarlama A.Ş. de başvurdu.

SHABER3.COM

Söz konusu şirketlerin yanı sıra Tunçer Hunca, Zeynep Hunca ve Esra Yıldızoğlu için de konkordato istendi.Şirket, 2 Ağustos günü İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme başvuruyu iki gün içinde karara bağladı. Mahkeme, üç şirkete ve sahiplerine yönelik üç aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, şirketler ve sahipleri hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Bu kararın, daha önce yapılmış olan icra takip taleplerini de kapsadığı öğrenildi.4 Kasım 2021’e kadar geçici mühlet verilen şirketlere yönelik üç kişilik de komiser heyeti atandı. Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi SMMM İrfan Demirci ve Dr. Halil İbrahim Alparslan, Hunca Grubu şirketlerinin geçici komiser heyeti olarak görev yapacak.

Hürriyet’in haberine göre Hunca Kozmetik’in avukatı Av. Doğuş Can Çiçekli, borçların büyük bir bölümünün bankalara olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bundan sonraki süreçte alacaklıları zarara uğratmadan, doğrudan ve dolaylı 1000’in üzerindeki insanı işsiz ve zor durumda bırakmadan konkordato kurumunun tüm kurallarına riayet edilerek projeyi tasdik ettirmeyi ve dün olduğu gibi bugün de şirketin ülkemize yarattığı katma değeri artırmayı amaçlıyoruz.”

Ünlü kozmetik markasının temeli 1957’de Adnan Hunca tarafından atıldı. Adnan Hunca’nın 2017’de vefatı sonrası grup ikinci kuşaktan isimlerin yönetimi altında. Hunca, Türkiye’de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapmasıyla biliniyor. Bundan 20 yıl kadar önce Çerkezköy’de kurduğu fabrika ise Balkanlar ve Ortadoğu’nun en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasıydı. Hunca ürünleri 140’a yakın ülkeye ihraç ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kozmetik devinden konkordato Sonraki Haber >>

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:01