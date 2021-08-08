Kozmetik devinden konkordato

Söz konusu şirketlerin yanı sıra Tunçer Hunca, Zeynep Hunca ve Esra Yıldızoğlu için de konkordato istendi.Şirket, 2 Ağustos günü İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme başvuruyu iki gün içinde karara bağladı. Mahkeme, üç şirkete ve sahiplerine yönelik üç aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, şirketler ve sahipleri hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.







Bu kararın, daha önce yapılmış olan icra takip taleplerini de kapsadığı öğrenildi.4 Kasım 2021’e kadar geçici mühlet verilen şirketlere yönelik üç kişilik de komiser heyeti atandı. Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi SMMM İrfan Demirci ve Dr. Halil İbrahim Alparslan, Hunca Grubu şirketlerinin geçici komiser heyeti olarak görev yapacak.





Hürriyet’in haberine göre Hunca Kozmetik’in avukatı Av. Doğuş Can Çiçekli, borçların büyük bir bölümünün bankalara olduğunu belirterek şunları kaydetti:





“Bundan sonraki süreçte alacaklıları zarara uğratmadan, doğrudan ve dolaylı 1000’in üzerindeki insanı işsiz ve zor durumda bırakmadan konkordato kurumunun tüm kurallarına riayet edilerek projeyi tasdik ettirmeyi ve dün olduğu gibi bugün de şirketin ülkemize yarattığı katma değeri artırmayı amaçlıyoruz.”





Ünlü kozmetik markasının temeli 1957’de Adnan Hunca tarafından atıldı. Adnan Hunca’nın 2017’de vefatı sonrası grup ikinci kuşaktan isimlerin yönetimi altında. Hunca, Türkiye’de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapmasıyla biliniyor. Bundan 20 yıl kadar önce Çerkezköy’de kurduğu fabrika ise Balkanlar ve Ortadoğu’nun en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasıydı. Hunca ürünleri 140’a yakın ülkeye ihraç ediliyor.