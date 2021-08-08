Samanyolu Haber /Dünya / Senatörler düğmeye bastı /08 Ağustos 2021 17:35

Senatörler düğmeye bastı

ABD'de bazı parlamenterler kripto para alım satımı ile uğraşan komisyoncularla ilgili düzenlenme getirilmesi için bir yasa teklifi hazırladı.

SHABER3.COM

ABD’de bazı milletvekilleri kripto para alım satımının düzenlenmesi için düğmeye bastı.Hazırlanan yasa teklifi, kripto paralarla işlem yapıp komisyon kazancı elde eden kişi ve kuruluşların menkul kıymet piyasasında işlem yapan herhangi bir kişi veya kuruluşla aynı kurallara tabi olmasını amaçlıyor.Böylece kripto para kazançlarında vergi gelirleri de daha kolay hesaplanabilecek.

“STANDART PROSEDÜRE GÖRE DÜZENLENMELİ”

Ohio Senatörü Rob Portman’ın konu ile ilgili geniş bir altyapı paketi kaleme aldığı belirtildi.Portman’ın basın sözcüsü Drew Nirenberg, yasal düzenlemenin vergilendirme veya kullanıcı gizliliğiyle ilgili değil, kripto işlemlerinden komisyon alan kişi ve kuruluşların işlemlerinin standart prosedüre göre raporlanması ile ilgili olduğunu belirtti.

‘BROKER’ TANIMI GENİŞLETİLİYOR

Buna göre, kripto para literatüründe ‘broker’ olarak bilinen komisyoncular, kullanıcıların kripto para alım satımı için ne kadar ödediği gibi bilgileri devlete bildirme zorunluluğuna tabi olacak.

Ayrıca teklifteki ‘broker’ tanımının merkezi olmayan borsalarda işlem yapan kullanıcıları da kapsayacağı belirtiliyor.

KRİPTOCULAR KARŞI

Kripto para piyasalarında işlem yapan komisyoncu şirketler ise düzenlemeye karşı. Politico’nun aktardığına göre, Blockchain Topluluğu İcra Direktörü Kristin Smith, değişikliğin “Kripto ile ilgili bu aktörlerin, işletmelerin ve bireylerin çoğunu denizaşırı ülkelere yönlendirme potansiyeli bulunduğunu” belirtti. Smith, teklifin yenilikleri boğma potansiyelinde olduğunu belirtti.

Ayrıca teklifle birlikte başka kripto paraların blok zincir sistemlerini kullanan ancak kendi değeri olan tokenlarla ilgili bir düzenleme getirileceği de belirtiliyor.
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