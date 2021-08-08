Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin ve Ethereum iki ayın zirvesinde /08 Ağustos 2021 17:23

Bitcoin ve Ethereum iki ayın zirvesinde

Kripto paralarda yükseliş trendi devam ediyor. Bitcoin gün içinde 45 bin 280 doları, Ethereum ise gün içinde 3 bin 191 seviyelerini gördü.Dünyanın en büyük iki kripto parası olan Bitcoin ve Ethereum, son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

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Bitcoin bugün 45 bin 280 dolara kadar yükseldi. 17 Mayıs’tan bu yana ilk kez 45 bin doların üzerini gören Bitcoin’in bu seviyeyi kırıp kıramayacağı takip ediliyor. Ethereum ise gün içinde 3 bin 191 seviyelerini gördü.

19 GÜNDE YÜZDE 54 ARTTI

Bitcoin günlük yüzde 3.1 Ethereum ise yüzde 3.5 artış gösterdi. Bitcoin’in son 19 günlük artışı ise yüzde 54 oldu.Bloomberg’in haberine göre, kripto borsası Bitfinex’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino Cuma günü yaptığı açıklamada, “Kripto para piyasalarına bir iyimserlik havası geri dönmüş görünüyor. Ancak son haftalarda kripto piyasalarında gördüğümüz türbülansın azalması pek olası değil” dedi.

TARİHİ ZİRVEDEN DÖNMÜŞTÜ

Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin 13 Nisan’da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış ancak bu zirvenin ardından satışlar gelmeye başlamıştı.

Bitcoin’in düşüşünde Çin’in kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalar, Tesla’nın Bitcoin ile araç satışını durdurması ve Elon Musk’ın Bitcoin’in çevreye yönelik zararlarına ilişkin eleştirileri etkili oldu. Ayrıca ABD ve Avrupa’da düzenleyici kurumların kripto paralar için verdiği düzenleme sinyalleri yatırımcıların kriptolara dair kuşkularının korunmasına neden oluyor.

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