Taliban bir bölgede daha hakimiyetini sağladı

AFP ve dpa haber ajansları, yerel kaynaklara dayandırdıkları haberlerde Taliban’ın vilayetin yönetim merkezinde önemli devlet daireleri ve binalarını ele geçirdiğini doğruladı. Kunduz’daki merkezi hükümet güçlerinin üç kilometre mesafedeki askeri üsse sığındığı bildiriliyor. Günlerdir süren çatışmalar nedeniyle halkın evlerinden dışarı çıkmadığı, yiyecek ve içeceği de bulunmadığı öğrenildi.







Kunduz ile birlikte Taliban sadece üç günde dört vilayetin yönetim merkezinde kontrolü sağlamış oldu. Afganistan’da son haftalarda ise çatışmaların merkezi 34 vilayetin yönetim merkezlerinde yoğunlaşmıştı.





DW Türkçe’nin haberine göre yine kuzeyde yer alan Sar-i Pul’da da Taliban güçleri resmi binaları el geçirdi. Sar-i Pul, petrol çıkarılan ve başkenti Mezar-ı Şerif olan Balk Bölgesi’ne sınırda bulunuyor. Cuma günü de İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezi Zaranç savaşılmadan Taliban’a bırakılmıştı.





Bu arada Afganistan’ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının, ilerleyen Taliban mevzilerini bombaladığı duyuruldu.





AA’nın haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman basına yaptığı açıklamada, saldırıda 200’den fazla militanın öldürüldüğünü belirterek, Taliban’a ait çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini söyledi. Cumartesi günü Afgan basınında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Taliban’a karşı B-52 uçaklarının kullanılması talimatını verdiği haberleri yer almıştı.





Taliban, yaklaşık iki hafta önce başlattığı saldırıların ardından Cüzcan’ın merkezi Şibirgan şehrini cumartesi günü öğleden sonra ele geçirmişti.





Birleşmiş Milletlere göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.