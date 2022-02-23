Samanyolu Haber /Gündem / "İthal Rus buğdayı nedeniyle ekmek 6-7 TL'ye çıkacak" /23 Şubat 2022 21:23

"İthal Rus buğdayı nedeniyle ekmek 6-7 TL'ye çıkacak"

Rusya ile NATO arasındaki Ukrayna gerilimini Cumhuriyet TV'de değerlendiren Ekonomist Evren Devrim Zelyut, olası bir sıcak çatışmada Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği buğday tedariğinin riske girebileceği ve bu nedenle de ekmek fiyatlarında artış olabileceğini ifade etti.

SHABER3.COM

Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanırken Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Ne yazık ki AKP ekonomi ve dış politikalarına baktığımızda tutarlı taraf göremiyoruz. Bir ara yüzümüzü doğuya bir ara güneye bir ara batıya bir araya doğuya döndük. Siz İsviçre değilsiniz. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir üyesi miyiz? NATO'nun güvenilir bir üyesi miyiz? AB'ye girecek aday bir ülke miyiz? Yoksa Arap kardeşlerimizle birlikte mi yola devam edeceğiz? Savrulan bir Türk dış politikası ekonomisini de etkiliyor" dedi.

Türkiye'nin bir yıl içinde bulmak zorunda olduğu paranın 171 milyar dolar olduğunu dile getiren Zelyut, kasada eksi 55 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Zelyut, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin Türkiye'nin kötü ekonomisiyle taraf olmaması gerektiğini söyledi. "Böyle bir tabloda kuzeydeki çatışmada taraf olursanız yukarıda filler tepişirken siz arada kalırsınız" diyen Zelyut, "Bu kadar yaralı bir ekonomi varken kesinlikle tarafı olmadan sıyrılmaya çalışmamız lazım" dedi.

Ekmek fiyatının 6-7 lliraya çıkacağını ifade eden Zelyut, "Rusya'dan En fazla buğday ithal eden ülkeyiz. Böyle bir sertleşmede siz Rusya'dan buğday tedariğini kesintisiz sağlayabilecek misiniz?" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "İthal Rus buğdayı nedeniyle ekmek 6-7 TL'ye çıkacak" Sonraki Haber >>

Ünlü tenisçi turnuvadan ihraç edildi!

Ünlü tenisçi turnuvadan ihraç edildi!

'Zafer Havalimanı' talimatı

'Zafer Havalimanı' talimatı

Akşener'den Tarkanlı gönderme

Akşener'den Tarkanlı gönderme

6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yapıyor

6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yapıyor

Sedat Peker aylar sonra görüntülendi

Sedat Peker aylar sonra görüntülendi

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Türkiye'li sığınmacılar Yunanistan'dan yardım istedi

Türkiye'li sığınmacılar Yunanistan'dan yardım istedi

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:31:27