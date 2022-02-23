TKP'den yeni 3. ittifak açıklaması

"TOPLANTININ GÜNDEMİNDE OLMAYAN “İTTİFAK”IN ADININ BİLE KİMİLERİNCE BELİRLENDİĞİ GÖRÜLDÜ"





TKP'nin açıklaması şöyle:

Türkiye Komünist Partisi daha önce 18 Ocak tarihinde Halkların Demokratik Partisi’nin daveti ile gerçekleşen ve sekiz siyasi oluşumun bir araya geldiği toplantının devamı niteliğinde 26 Şubat günü gerçekleşecek toplantıya katılmayacaktır.





Partimiz ilk toplantının öncesinde basında gündem yapılmasına ve toplantının gündeminde olmamasına karşın “Üçüncü İttifak kuruluyor” algısının meydana getiirlmesine dönük rahatsızlığını toplantıya katılanlarla paylaşmıştı. Ne yazık ki tablo ikinci toplantı öncesinde de ortaya çıkmış, toplantının gündeminde olmayan “ittifak”ın adının bile kimilerince belirlendiği görülmüştür. Bu aşamadan sonra toplantının başka bir zemine taşınmasını ve daha önce konuştuğumuz içerikte bir işbirliğinin yollarını açmasına yardımcı olmasını mümkün görmüyoruz.





HDP’nin ‘Geniş Demokrasi İttifakı’ oluşturma çağrısıyla bir araya gelen 8 sol, sosyalist, devrimci yapının katıldığı toplantının ilki 18 Ocak tarihinde Ankara’da yapılmıştı. İkinci toplantı içinse 8 siyasi oluşumun genel başkanlarının katılımıyla, 26 Şubat Cumartesi günü yeniden masaya oturulması kararı alındı.Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada "Türkiye Komünist Partisi daha önce 18 Ocak tarihinde Halkların Demokratik Partisi’nin daveti ile gerçekleşen ve sekiz siyasi oluşumun bir araya geldiği toplantının devamı niteliğinde 26 Şubat günü gerçekleşecek toplantıya katılmayacaktır" denildi.Basına ve KamuoyunaGelinen bu noktada, artık herkesin ittifaklar konusundaki tutumunu netleştirmesi ve bu doğrultuda adımlar atılması en sağlıklısıdır. Partimiz daha önce birkaç kez açıkladığı ittifaklarla ilgili görüşlerini kısa bir süre sonra daha ayrıntılı ve somut bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaktır.