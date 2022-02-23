Samanyolu Haber /Politika / TKP'den yeni 3. ittifak açıklaması /23 Şubat 2022 21:19

TKP'den yeni 3. ittifak açıklaması

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yönetimi taradından yapılan açıklamada HDP’nin çağrısıyla oluşturulan ve 8 sol, sosyalist, devrimci yapının katıldığı çalışmanın ikinci toplantısında yer alınmayacağı ve yeni bir ittifakla ilgilide taylı paylaşımın ise daha sonra yapılacağı belirtildi.

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HDP’nin ‘Geniş Demokrasi İttifakı’ oluşturma çağrısıyla bir araya gelen 8 sol, sosyalist, devrimci yapının katıldığı toplantının ilki 18 Ocak tarihinde Ankara’da yapılmıştı. İkinci toplantı içinse 8 siyasi oluşumun genel başkanlarının katılımıyla, 26 Şubat Cumartesi günü yeniden masaya oturulması kararı alındı.

TKP'DEN KATILMAMA KARARI

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada "Türkiye Komünist Partisi daha önce 18 Ocak tarihinde Halkların Demokratik Partisi’nin daveti ile gerçekleşen ve sekiz siyasi oluşumun bir araya geldiği toplantının devamı niteliğinde 26 Şubat günü gerçekleşecek toplantıya katılmayacaktır" denildi.

"TOPLANTININ GÜNDEMİNDE OLMAYAN “İTTİFAK”IN ADININ BİLE KİMİLERİNCE BELİRLENDİĞİ GÖRÜLDÜ"

TKP'nin açıklaması şöyle:

Basına ve Kamuoyuna

Türkiye Komünist Partisi daha önce 18 Ocak tarihinde Halkların Demokratik Partisi’nin daveti ile gerçekleşen ve sekiz siyasi oluşumun bir araya geldiği toplantının devamı niteliğinde 26 Şubat günü gerçekleşecek toplantıya katılmayacaktır.

Partimiz ilk toplantının öncesinde basında gündem yapılmasına ve toplantının gündeminde olmamasına karşın “Üçüncü İttifak kuruluyor” algısının meydana getiirlmesine dönük rahatsızlığını toplantıya katılanlarla paylaşmıştı. Ne yazık ki tablo ikinci toplantı öncesinde de ortaya çıkmış, toplantının gündeminde olmayan “ittifak”ın adının bile kimilerince belirlendiği görülmüştür. Bu aşamadan sonra toplantının başka bir zemine taşınmasını ve daha önce konuştuğumuz içerikte bir işbirliğinin yollarını açmasına yardımcı olmasını mümkün görmüyoruz.

Gelinen bu noktada, artık herkesin ittifaklar konusundaki tutumunu netleştirmesi ve bu doğrultuda adımlar atılması en sağlıklısıdır. Partimiz daha önce birkaç kez açıkladığı ittifaklarla ilgili görüşlerini kısa bir süre sonra daha ayrıntılı ve somut bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaktır.
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