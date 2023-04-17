İYİ Parti kurucusundan flaş Akşener iddiası: İstifa edebilir!

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, İYİ Parti hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.







Ulusal Kanal'da bir programa katılan Yenerer, "Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.





Vedat Yenerer, şu ifadeleri kullandı:







"Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum."



