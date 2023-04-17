Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti kurucusundan flaş Akşener iddiası: İstifa edebilir! /17 Nisan 2023 14:11

İYİ Parti kurucusundan flaş Akşener iddiası: İstifa edebilir!

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer, seçilemeyecek kişilerin birileri tarafından listeye konulduğunu ifade ederek, 'Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum.' diye konuştu.

SHABER3.COM

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, İYİ Parti hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Kanal'da bir programa katılan Yenerer, "Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

Vedat Yenerer, şu ifadeleri kullandı:

"Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti kurucusundan flaş Akşener iddiası: İstifa... Sonraki Haber >>

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:53