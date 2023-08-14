İYİ Parti, MHP'nin teklifini reddetti, hakaret yağmuru başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir TV programının canlı yayınına gönderdiği mesajla, İYİ Parti’ye yerel seçimlerde birlikte olma çağrısı yaptı.



Bahçeli’nin gündeme oturan çağrısına İYİ Parti cephesinde ret yanıtı geldi.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bahçeli'nin çağrısına cevaben yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçileri, vatanseverleri, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz" dedi.



İYİ Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına yanıt: İYİ Parti'de buluşmaya bekliyoruzİYİ Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına yanıt: İYİ Parti'de buluşmaya bekliyoruz

MHP’DEN TEPKİLER

İYİ Parti’nin ret yanıtının ardından MHP yöneticilerinden sert açıklamalar geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde İYİ Parti'ye ittifak çağrısına verilen yanıtlar için "tutarsız ve kaçamak" nitelemelerini kullandı. Yalçın, bunların "bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkâr çıkmazının bir başka yüzünü ele verdiğini" iddi etti ve partiyi "MHP taklitçiliğine soyunmakla" suçladı.



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FETİ YILDIZ: KUMARBAZ, NANKÖR

İYİ Parti’ye tepki gösteren isimlerden birisi de MHP’nin kurmaylarından Feti Yıldız oldu. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti’yi “kumarbaz” ve “nankör” olmakla suçladı.



Yıldız, şunları kaydetti:



“Kumarbazlar yalancı olur, konuşurken devamlı bülöf yaparlar.



Sürekli kazanacaklarını düşünürler, tekmelediği kumar masasına tekrar döner ve zarar gördüğü ilişkilerde yeni denemelerde bulunurlar.



Kişiliklerini anlatmaya buralar yetmez….



Nankörlük en bariz özellikleridir.”