Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'de krizin ayak sesleri: Akşener'in basın müşaviri istifa etti, 6 sekreter işten çıkarıldı /03 Kasım 2023 01:11

İYİ Parti'de krizin ayak sesleri: Akşener'in basın müşaviri istifa etti, 6 sekreter işten çıkarıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşaviri Murat İde'nin görevinden ayrıldığı; partide 6 sekreterin de işten çıkarıldığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara, Elazığ il başkanları ve yönetim kurullarının istifalarının alınmasından sonra partinin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener’in basın müşavirliği görevini yürüten Murat İde de bu akşam görevinden ayrıldı. Aynı gün 6 çalışanın partiyle ilişiği kesildi.

PARTİ KURULDUĞUNDAN BERİ AKŞENER’İN BASIN MÜŞAVİRİYDİ

Basın müşavirliğinden önce bazı televizyonların genel yayın yönetmenliğini yapan Murat İde, İYİ Parti’nin kurulduğu 5 Ekim 2017’den bu yana Akşener’in basın müşavirliği görevini yürütüyordu. Çalışmaları partililer tarafından da takdir edilen Murat İde’nin bu akşam müşavirlikle ilişiğinin kesilmesi parti yöneticileri ve çalışanları arasında da şaşkınlık yarattı.

İDE’DEN AÇIKLAMA

Murat İde, Öztürk'ün sorusu üzerine partideki görevinden ayrıldığını doğruladı. Bunun nedeni konusunda bilgiye sahip olmadığını kaydeden İde, “Hayırlı olsun” dedi.

“GENEL MERKEZDE MORALLER BOZUK”

Partide bazı genel başkan yardımcılarının bilgileri dışında sekreterlerin işine son verilmesi ya da görev yerlerinin değiştirilmesi de çalışanları huzursuz etti. Bir yetkili “Genel Merkez’de moraller son derece bozuk. Çalışanları huzursuz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'de krizin ayak sesleri: Akşener'in basın müşaviri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:56:10