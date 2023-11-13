İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Bir isim daha istifa ettiğini duyurdu

Siyaset gündeminin yerel seçim gündemine çevrilmeye başladığı şu günlerde İYİ Parti’de istifa depremleri art arda yaşanırken, istifa edenlerin arasına bir yenisi daha eklendi.





Kendisi de geçmişte İYİ Parti'den istifa etmiş olan Aytunç Çıray, Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale’nin de istifa ettiğini duyurdu.





“TEK TEK AYRILIYORLAR”





X hesabından paylaşımda bulunan Çıray, “Demokrasi mücadelesi için bir araya gelenler tek tek ayrılıyorlar. Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi dostum Sn. Cahit Kale de İYİ Parti’den istifa etti” diyerek Kale’nin istifasını duyurdu.





Kale, istifa dilekçesinde, “Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği İYİ Parti İYİ Parti Ankara İli Çankaya İlçe Başkanlığındaki üyelik ile partideki tüm görevlerimden 13.11.2023 tarihi itibari ile kendi rızamla istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.



