Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın tahıl ambarı: Hasat 147 milyon ton /13 Kasım 2023 15:53

Dünyanın tahıl ambarı: Hasat 147 milyon ton

Rusya, bu yıl tahıl üretiminde rekor kırdı ve 147 milyon ton hasat miktarına ulaştı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Batı’nın yaptırımlarını petrol ve gaz ihracatıyla bir nebze rahatlatan Rusya, bu sene tarım ürünlerinde hasaT rekoru kırarak ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bu sene tahıldan 147 milyon ton hasat edildi ve bu rakamın 65 milyonu ihracat edilecek.

Rusya Tarım Bakanlığı referandumlar sonucu Rusya Federasyonu’na katılan yeni bölgelerin de hesaba katılmasıyla Kasım ayında 147 milyon ton tahıl hasat edildiğini duyurdu. Bakanlığa göre planlanan hasat hacimleri dikkate alındığında Rusya’nın mevcut tahıl ihracat sezonundaki potansiyeli 65 milyon ton oldu.

Bakanlığa göre, ülke içinde lojistikte bazı sorunlar yaşandığını özellikle demiryolu ile ilgili zorlukların ihracatı etkilediğini, bu sorunların aşılması için yeni yatırımlar yapıldığı belirtildi. Bakanlık bu nedenle Leningrad Bölgesi’nde yeni bir tahıl limanı açtıklarını belirtti. Yeni ihracat rotalarının düzenli olarak faliyete geçmesiyle birlikte tarihsel olarak güneye giden akışlardan kaçınmanın önemine vurgu yaparak Sibirya’dan Baltık limanına odaklandıklarını ve Çin’e ihracat için Trans-Baykal Bölgesi’nden geçip Çin’e tedarik sağlayacak yeni lojistik hatlarının açılmasıyla bu hatta ihracatın artacağının altını çizdi.
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