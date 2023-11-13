Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ithal ettiği giysilerin yüzde 67,5'ini tekrar ihraç ediyor: En büyük 3. tedarikçi Türkiye /13 Kasım 2023 15:28

Almanya ithal ettiği giysilerin yüzde 67,5'ini tekrar ihraç ediyor: En büyük 3. tedarikçi Türkiye

Giyim ithalatının üçte ikisinden fazlasını yeniden ihraç eden Almanya'nın giyim ihracatı, yılın ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 0,3 arttı. Almanya'ya yapılan toplam giyim ithalatında Türkiye üçüncü.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin giyim dış ticaretine ilişkin yılın ocak-eylül dönemi verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın yılın 9 ayında giyim ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 düşerek 27,8 milyar avroya geriledi.

Giyim ihracatı ise yılın ocak-eylül döneminde yüzde 0,3 artarak 18,6 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin giyim ihracatının yüzde 67,5'inin, başka ülkelerde üretilip herhangi bir işleme tabi tutulmadan Almanya'dan yeniden ihraç edilmesi dikkati çekti.

Almanya'dan ihraç edilen giyim, ağırlıklı olarak komşu ülkelere gitti. Yılın ocak-eylül döneminde Polonya'ya giyim ihracatı yıllık yüzde 8,5 artarak 2,5 milyar avroya yükseldi.

Almanya'nın giyim ihracatının diğer önemli alıcıları ise 2,5 milyar avroyla İsviçre ve 2,3 milyar avroyla Avusturya oldu.

Türkiye en büyük üçüncü tedarikçi
Destatis verilerine göre, Bangladeş, Almanya'nın giyim ithalatının ana tedarikçisi olarak Çin'in yerini alma yolunda ilerliyor.

Almanya'ya yapılan toplam giyim ithalatında Çin, 5,9 milyar avro ile en önemli tedarikçi ülke oldu. Çin'i, 5,6 milyar avroyla Bangladeş ve 3,3 milyar avroyla Türkiye izledi.

Bangladeş'ten yapılan giyim ithalatı, son 10 yılda Alman pazarı için giderek daha önemli hale geldi. Bangladeş'in Almanya'nın giyim ithalatındaki toplam payı 2013'te yüzde 12,1 iken, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 20,3'e yükseldi.
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