Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki İşikawa'nın Noto Yarımadası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi. Şu ana kadar bir hasar ya da can kaybı bildirilmedi.





Dalgalarının 5 metreye ulaşabileceği belirtiliyor.





Depremin ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde etkili olduğu bildirildi.





Japonya kamu yayıncısı NHK, Ishikawa'daki Wajima kentinin kıyılarına 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların ulaştığını aktardı. NHK, Noto bölgesi için "Tüm sakinlerin acilen yüksek yerlere tahliye edilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.





36 binden fazla eve elektrik verilemezken, halkın güvenli yerlere tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.





Ülkedeki nükleer santrallerde herhangi bir düzensizlik ya da sorun olup olmadığı kontrol ediliyor.