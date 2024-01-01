Yılın en iyi 10 futbolcusu açıklandı, Ronaldo'nun tepkisi gündem oldu!





Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun belirlediği 2023 yılının en iyi futbolcuları listesi paylaşıldı.





Listede yer verilmeyen Ronaldo, gönderiye 'kahkaha emojisi' kullanarak tepki gösterdi. İşte listedeki isimler:





10- Lautaro Martinez (İnter): 7 puan





8- Bernardo Silva (Manchester City): 9 puan





7- Harry Kane (Tottenham-Bayern Münih): 18 puan

6- Kevin De Bruyne (Manchester City): 27 puan

5- Jude Bellingham (Dortmund-Real Madrid): 34 puan

4- Rodri (Manchester City): 55 puan

3- Lionel Messı (PSG - İnter Miami): 85 puan





2- Kylian Mbappe (PSG): 105 puan

1- Erling Haaland (Manchester City): 208 puan

Yılın en iyi 10 futbolcusu açıklandı; Messi'nin de yer aldığı listeye Ronaldo'nun tepkisi gündem oldu!Yılın en iyi 10 futbolcusu açıklandı; Messi'nin de yer aldığı listeye Ronaldo'nun tepkisi gündem oldu!Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun belirlediği 2023 yılının en iyi futbolcuları listesi paylaşıldı.Listede yer verilmeyen Ronaldo, gönderiye 'kahkaha emojisi' kullanarak tepki gösterdi. İşte listedeki isimler:9- Vinicius Junior (Real Madrid): 8 puan