



SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukraynalı yeraltı örgütleriyle işbirliği şüphesiyle Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişiler farklı denetimden geçiriliyorlar.





Nastayshiy Vremya kanalının, Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi’ne atıfta bulunduğu haberde, Rus ordusunun "halk içerisinde, özellikle de Rusya kontrolüne geçmesinden memnuniyetsizliğini açıkça ifade eden vatandaşlara karşı baskıcı tutumdan kaynaklanan” tutumunun devam etmesinden kaynaklandığını yazdı.





Yayında, "Rus güvenlik birlikleri, kendilerine karşı aktif olarak yeraltı savaşı yürüten Ukrayna yeraltı örgütünü yok etmeye çalışıyor." diyor.





Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya Soruşturma Komitesi'nin yaklaşık 900 Ukrayna vatandaşına karşı 4 binden fazla ceza davası açtığını söylemişti. Ona göre, Rusya'da halihazırda 200'den fazla Ukraynalı askeri personel uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı.





Lavrov, "Bunlar sadece radikal milliyetçi derneklerin üyelerini, Ukrayna güvenlik güçleri ve paralı askerlerin temsilcilerini değil, aynı zamanda Ukrayna'nın askeri ve siyasi liderlerinin temsilcilerini de içeriyor" dedi.





Bakan, bu kadar çok davanın hangi dönem için açıldığını belirtmedi ancak kendisine göre 200'den fazla Ukrayna askeri personelinin halihazırda uzun süreli hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.





Lavrov, Rus güvenlik güçlerinin Ukraynalılara karşı dava başlatırken "özel bir askeri operasyon dönemiyle sınırlı olmadığını" ve 2014'ten bu yana işlenen "suçları" kaydettiğini de sözlerine ekledi.