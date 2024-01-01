Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den 6 Arap ülkesine vize muafiyeti: 10 Sterline 2 yıllık online vize /01 Ocak 2024 12:13

İngiltere'den 6 Arap ülkesine vize muafiyeti: 10 Sterline 2 yıllık online vize

İngiltere, 2025’e kadar dijital sınıra geçiş projesi kapsamında 6 Arap ülkesine vize muafiyeti getirdi. Bu ülkelerin vatandaşları 10 sterline iki yıl boyunca İngiltere’ye serbestçe girebilecek.

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İngiltere 2025’e kadar dijital sınıra geçiş projesi kapsamında ilk kapıyı 6 Arap ülkesine açtı.

İngiltere’nin e-devlet uygulamasının göç bölümünde yer alan bilgiler uyarınca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Ürdün vatandaşları İngiltere’ye yeni yılda vizesiz giriş ayrıcalığına sahip olacak.

İngiltere’nin aldığı karar, sınırlarının geleceğini şekillendiren “elektronik seyahat izni” projesinin hayata geçirilmesinin bir adımı olarak 22 Şubat 2024 tarihinden sonra geçerli. Katar vatandaşları ise şimdiden bu başvuru hakkına sahip.


10 STERLİNE İKİ YIL BOYUNCA İNGİLTERE’YE SERBESTÇE GİREBİLECEKLER
Bu ülkelerin vatandaşları uzun süredir bu projenin bir alt aşaması olan “vize muafiyet belgesiyle” İngiltere’ye gidebiliyordu. İngiltere’nin e-devlet web sitesindeki bilgilere göre Körfez ülkeleri vatandaşları 30 sterlin, Ürdün vatandaşları ise 100 sterline vize muafiyet belgesi alabiliyordu.

İnternetten yapılabilen başvurularda önceden aranan "İngiltere ziyaret vizesi almış olmak, uçuş bilgileri ve kalacak yer rezervasyonu" gibi koşullar kaldırılmış olacak.

Elektronik seyahat izniyle Körfez İşbirliği Ülkeleri ve Ürdün vatandaşları diğer ülkelerde olduğu gibi banka ve adres bilgeleri, gelir ve iş durumunu gösteren kanıtlarla konsolosluklara başvurup vize beklemeyecek.

Bebek, çocuk farketmeksizin Körfez İşbirliği Ülkeleri’ne dahil Arap ülkeleri vatandaşları ve Ürdünlüler 10 sterlin karşılığında İngiltere’ye giriş serbestliğine kavuşacak. Bir başvuruyla iki yıl boyunca geçerli olacak giriş serbestliği çok sayıda seyahat imkanı tanırken, bu kimselere 6 ay boyunca ülkede kalabilme, iş takibi yapma, eğitim ve tedavi imkanı tanınacak.

'ARAPLAR İNGİLTERE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
GOV.UK adresli web sitesinde yer alan açıklamaya göre geçen yıl 790 bin Arap İngiltere’ye gitmiş ve 2 milyar sterlin harcamış. İngiltere’ye vizesiz seyahat imkanına ulaşan bu kimseler açıklamada “İngiltere ekonomisi için yüksek değerde” şeklinde nitelendirilmiş.
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