Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da, 'eşi benzeri görülmemiş' tayfun alarmı /18 Eylül 2022 10:53

Japonya'da, 'eşi benzeri görülmemiş' tayfun alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülke genelinde etkili olması beklenen şiddetli fırtına ve tayfun riskine karşı uyarı yayımladı.

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Ülkenin güneyindeki adalardan Kyushu'daki Kagoshima kenti, şiddetli fırtına ve tayfundan olumsuz etkilenmesi beklenen bölgelerin başında geliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, beklenen tayfun için “eşi benzeri görülmemiş” ifadesini kullandı.

Beklenen tayfunun bir çok yerleşim biriminde ve kırsal alanda “imha” edici ve büyük zararlar verebileceği” uyarısı yapılırken, vatandaşlardan ve ilgili kurum ile kuruluşlardan gerekli önlemleri ivedilikle almaları istendi.

Meteoroloji Ajansı, tayfun riskinin etkili olması beklenen yerleşim birimlerinde 350 bine yakın kişinin tahliye edilmesini istedi.

“Nanmadol” adı verilen tayfunun şiddetli yağışları de beraberinde getirmesi bekleniyor.
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