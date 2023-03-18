Jon Pahl, Frankfurt’ta Hizmet Hareketi’ni anlattı

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin biyografisini yazan Tarihçi Yazar Prof. Dr. Jon Pahl, Almanya ve Avrupa’nın farklı kentlerinde Hocaefendi ve Hizmet Hareketi’ni anlatan konferanslar serisine başladı.









Frankfurt’ta okuyucularla buluşan Pahl, dışarıdan bir gözle Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ve Hizmet Hareketinin dünya barışı için önemini anlattı.





Frankfurt’un Merkezinde ve En Prestijli Salonlarından Haus Am Dom’da Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Biyografisini Yazan Tarihçi Yazar Prof. Dr. Jon Pahl’u dinlemek İçin biraraya geldi.





‘Forum Für İnterkulturellen Dialog’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa özellikle Hizmet Hareketini merak eden Almanlar büyük ilgi gösterdi.





Dinler Tarihi alanında Profesör olan Jon Pahl, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatını ve Hizmet Hareketi’nin özelliklerini anlatan kapsamlı bir Biyografi Yazdı. Kitap birçok dile çevrildi. Almanya’daki Konferans serisi de kitabın Almanca çevirisinin yayınlanması vesilesi ile gerçekleşiyor.





‘’Fethullah Gülen -Ein Leben Des Hizmet-’’ adıyla Almanca’ya çevrilen kitapta Prof. Dr. Jon Pahl, Hocaefendi’nin çocukluğundan itibaren hayat hikayesini anlatırken, onun İslam Dünyasındaki etkisini ve Hizmet Hareketi’nin ortaya çıkışını detaylı bir şekilde ele alıyor.





Program, Haus Am Dom'un Direktörü Prof. Dr. Joachim Valentin'in, Açılış Konuşması ile başladı. Valentin, Etkinlik için en büyük salonlarını tahsis ettiklerini ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi…









Konuşmasına Türkçe ve Almanca iyi Akşamlar diyerek başlayan Jon Pahl, Slaytlarla desteklediği sunumunda Hocaefendi ve Hizmet Hareketi ile ilgili merak edilenleri anlattı.





Jon Pahl, Hizmet Hareketinin özellikle cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyunundan sonra AKP İktidarının hedefi olduğunu ve Büyük yalanlarla yanlızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.









Fethullah Gülen’in bir Barış insanı olduğunu söyleyen Pahl, Hocaefendi’nin öğretilerinin toplumlar arasında Hoşgörü ve Diyalogun güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını ifade etti





Sunumun ardından katılımcılar Hizmet Hareketi ile İigili merak ettikleri soruları sordu.





Konferansta Katılımcılar İçin Türkçe – Almanca ve İngilizce simultine tercüme imkanı da sunuldu.





MC Haber’e konuşan Forum Für İnterkulturellen Dialog Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Boyacı, bu tür programları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.



