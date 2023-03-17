Samanyolu Haber /Gündem / Kabus kavşağının müteahhidi 863 deprem konutunun ihalesini aldı /17 Mart 2023 19:24

Kabus kavşağının müteahhidi 863 deprem konutunun ihalesini aldı

Selin vurduğu Şanlıurfa’da can pazarı yaşanan Abide Köprülü Kavşağı’nın viyadüklerini yapan Gürbağ İnşaatın Kahramanmaraş’ta 863 konut inşa edeceği ortaya çıktı.

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Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, yaşanan sel depremlerden bu yana tartışılan AKP’nin inşaata dayalı rant ekonomisinin yeni örneklerini gündeme getirdi. Yağmur sonrası çok sayıda vatandaşın ve araçların mahsur kaldığı Abide Kavşağı’nın müteahhitlerinden biri olan Gürbağ İnşaat, depremle yıkılan Maraş’ta 863 kalıcı konut yapmak üzere pazarlıkla iki ihaleyi aldı.

CAN PAZARININ YAŞANDIĞI KAVŞAĞIN MÜTEAHHİTİ KONUT İNŞA EDECEK
Şehrin merkezinde bulunan ve beş ayrı bulvarı birbirine bağlayan Abide Kavşağı 3 Aralık 2022’de açıldı. Kavşağın viyadüklerini inşa eden Ohitan isimli şirketin bağlı olduğu Gürbağ Group’un sahibi Halil Bağıban köprülü kavşağı” Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa’ya yakışır bir hizmet oldu” sözleriyle tanıttı. Gürbağ’la birlikte başka şirketlerin de farklı etaplarını yaptığı bu kavşağa ilişkin inşaat “Planlama ve mühendislik hataları var” uyarılarına karşı başladı ve tamamlandı. Şirketlerin kendi beyanlarını esas alarak hazırladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde de yer alan şirket, kamudan çoğu pazarlık yöntemiyle aldığı ihalelerle tanınıyor. Bazıları ile ilgili iddialar kamuoyu gündemine de gelen Gürbağ Group, Irak ve Cezayir’de de projeler üstleniyor.

Şanlıurfa’daki bu kavşağa ilişkin iddiaların yanı sıra Antakya ile Samandağı arasındaki bir karayolunun pazarlıkla yapılan ihalesi de iddialara konu oldu. 164 milyon TL’ye OHİTAN’a verilen ihale daha sonra mahkeme kararıyla tasfiye edildi. Tekrar bir ihale yapıldı ve aynı iş aynı şirkete bu kez 382 milyon liraya verildi.

258 İNŞAAT
Aralarında Samsun Şehir Hastanesi’nin de bulunduğu bazı hastaneler, Maliye Bakanlığı’nın yeni binası, baraj, cezaevi ve çok sayıda TOKİ projesini üstlenen şirket, son depremlerden sonra depremzedeler için inşa edilecek konut ihalelerine de davet edildi.

24 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine 258 konut inşa etmek için pazarlıkla ihale düzenlendi. Yaklaşık maliyeti 400 milyon TL olan konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 399 milyon 721 bin liralık “Makul teklif” Gürbağ İnşaat -MEDSAN Asfalt Ortaklığı’ndan geldi.

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi Yantepe Mahallesi’nde inşa edilecek 605 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi de 7 Mart’ta yapıldı. Altı şirketin katıldığı ihalede yaklaşık maliyet 1 milyar 144 milyon lira olarak belirlendi. Pazarlıkta maliyetin üstünde bir rakam olan 1 milyar 240 milyon liralık teklifte Gürbağ bulundu.
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