Samanyolu Haber /Gündem / 'Kademeli' doğalgaz faturası için ilk adım atılıyor /22 Aralık 2021 23:53

'Kademeli' doğalgaz faturası için ilk adım atılıyor

Doğalgaz faturasının tüketicic gelirine göre kademeli olarak belirlenmesi kapsayan düzenlemenin 4 Ocak tarihinden itibaren Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

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Evrensel'de yer alan habere göre AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Elektrik faturalarında fiyat farkını belirleyen yasa teklifi 4 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunulacak. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getireceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde Elitaş açıklama yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, doğalgaz faturalarına ilişkin olarak, “Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz. Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” dedi.
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