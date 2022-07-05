Kadir İnanır’dan Bakan Soylu’ya yeni cevap

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gittiği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen usta oyuncu Kadir İnanır yeni bir açıklama yaptı.





İnanır, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" dedi.



