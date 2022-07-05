Samanyolu Haber /Gündem / Kadir İnanır’dan Bakan Soylu’ya yeni cevap /05 Temmuz 2022 12:27

Kadir İnanır’dan Bakan Soylu’ya yeni cevap

Kadir İnanır, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gitmesi ile ilgili, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" dedi.

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HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gittiği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen usta oyuncu Kadir İnanır yeni bir açıklama yaptı.

İnanır, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" dedi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; İstinyePark’da objektiflere takılan İnanır’a yaşanılanlarla ilgili bir değerlendirmesi olup olmadığı soruldu. Usta oyuncu, “Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın” diyerek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı "Devran" kitabının öyküleri, oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından okuma tiyatrosu olarak sahneye taşınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kastamonu’da katıldığı bir programda, tiyatroyu izleyen sanatçıları hedef almıştı.

Soylu, tiyatroya giden sanatçı Kadir İnanır'ı hedefine koyarak, "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi" ifadesini kullanmıştı.
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