Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş yine depremle korkuttu: Çevre illerden de hissedildi /29 Nisan 2023 09:06

Kahramanmaraş yine depremle korkuttu: Çevre illerden de hissedildi

AFAD verilerine göre saat 04.55'te, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, Adana, Gaziantep, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre sarsıntı yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.


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