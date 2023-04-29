Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'den 'Kırım' çıkışı: Başarılı olacağımıza inanıyorum /29 Nisan 2023 09:02

Zelenskiy'den 'Kırım' çıkışı: Başarılı olacağımıza inanıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya bir karşı saldırı planladığını belirterek, "Bu saldırıyla Rusya güçlerini püskürtmede ve Kırım'ı tekrar Ukrayna kontrolüne almakta başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

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Finlandiya haber ajansı YLE ve diğer İskandinav haber kaynaklarına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana verdikleri destek için İskandinav ülkelerine teşekkür etti.

Zelenskiy, İskandinav ülkelerinin sözlerinden dönmediğini vurgulayarak, Finlandiya'da yeni kurulacak hükümetle de iyi ilişkiler kurmak istediğini aktardı.

Ülkesinin Rusya'ya bir karşı saldırı planladığını belirten Zelenskiy, "Bu saldırıyla Rusya güçlerini püskürtmede ve Kırım'ı tekrar Ukrayna kontrolüne almakta başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başarısının büyük ölçüde Batı'nın silah tedarik etmeye devam etmesine bağlı olduğunun altını çizerek, "Mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak istiyoruz, bu yüzden silah sayısı önemli" diye konuştu.

Rus birliklerinin gün geçtikçe motivasyonlarını kaybettiğini vurgulayan Zelenskiy, karşı saldırı için herhangi bir ayrıntı veya takvim açıklamadı. Zelenskiy, "savaşa alıştık" demeye hakkının olmadığını, savaş halindeki bir ülkeyi yönetmekle babalığı dengelemeye çalışmanın imkansız bir iş olduğunu söyledi.

İnsanların kendisine kötü bir başkan olmadığını söylediğini vurgulayan Zelenskiy, "Şu anda kesinlikle iyi bir baba değilim. Çocuklarımı karım ve savaş büyütüyor." şeklinde konuştu.
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