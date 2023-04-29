Samanyolu Haber /Gündem / Kahve telvesini çöpe atanlar çok üzülecek: Bakın nelere iyi geliyor? /29 Nisan 2023 08:59

Kahve telvesini çöpe atanlar çok üzülecek: Bakın nelere iyi geliyor?

Türk kahvesi içtikten sonra kahve telvesini sakın çöpe atmayın. Kahve telvesi özellikle saç sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahipmiş.

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Kahve içtikten sonra geriye kalan telveyi çöpe atmayın. Kahve telvesinin sayısız kullanım alanı çıktı. 

Hürriyet'in haberine göre kahve telvesi, kahve yapımında kullanılan kahve çekirdeklerinin öğütülmesi sonucu elde edilen artık malzemedir. Kahve telvesi, aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:

1. Doğal temizleyici: Kahve telvesi, yağlı kirleri ve lekeleri çıkarmak için doğal bir temizleyici olarak kullanılabilir.

2. Cilt bakımı: Kahve telvesi, cilt üzerinde ölü deri hücrelerini gidermek için kullanılabilir. Ayrıca cildi nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olur.

3. Kokuları giderici: Kahve telvesi, kötü kokuları yok ederek evdeki kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.

4. Böcek kovucu: Kahve telvesi, böcekleri uzak tutmak için doğal bir yöntem olarak kullanılabilir.

5. Bahçe gübresi: Kahve telvesi, bahçede kullanılan organik gübreler arasında yer alır ve toprağı zenginleştirir.

6. Saç bakımı: Kahve telvesi, saç derisini temizlemeye ve kepeklenmeyi önlemeye yardımcı olur.

Kahve telvesinin kullanım alanları oldukça geniştir ve doğal bir malzeme olduğu için çevre dostudur.
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