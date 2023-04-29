Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’nun mitingine katılan 73 yaşındaki adama tehdit yağıyor: 'Camiye dahi gidemez oldum' /29 Nisan 2023 08:51

Kılıçdaroğlu’nun mitingine katılan 73 yaşındaki adama tehdit yağıyor: 'Camiye dahi gidemez oldum'

Nevşehir'de yapılan Kemal Kılıçdaroğlu mitingine katılan 73 yaşındaki Ahmet Yılmaz, fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine tehdit almaya başladı. Tehditler sebebiyle artık camiye gidemez hale geldiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacak.

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13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz çarşamba günü Nevşehir’deki mitingde konuştu. Millet İttifakı’nın paydaşlarından olan Saadet Partisi teşkilatından da mitinge katılanlar oldu.

Nevşehir’deki mitingin öne çıkan fotoğraf karelerinden biri de Karapınar’dan mitinge gelen Ahmet Yılmaz oldu.



SAADET PARTİLİ VATANDAŞA LİNÇ KAMPANYASI
Kalabalık arasından, birleşik parmaklarla ‘iyilik, güzellik’ anlamına gelen işaret yapan 73 yaşındaki Ahmet Yılmaz’ın bu anının fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. Yılmaz’ın bu hareketini sevenler olduğu kadar hakarette bulunup tehdit edenler de oldu.

73 yaşındaki emekli şoför Ahmet Yılmaz Nevşehir’deki miting fotoğrafı üzerinden sosyal medyada lince uğradı.

İMAM, KILIÇDAROĞLU MİTİNGİNE KATILAN AMCAYI MESAJLA TEHDİT ETTİ
Milli Gazete'de yer alan habere göre Nevşehir İl merkezinde bulunan Karasoku Camii İmam Hatibi Seyfullah Eker de Ahmet Yılmaz'ın oğluna mesaj atarak tehditte bulundu. Yılmaz’ın oğlunun, Whatsapp’ına mesaj atan imam Eker, “Babana zarar gelmesini istemiyorsan Facebook’tan bu resmi sildirt, kaldırt” mesajı attı.

“TEHDİT EDİYORLAR, CAMİYE DAHİ GİDEMEZ OLDUM”
Milli Gazete'nin ulaştığı Saadet Partili Ahmet Yılmaz, “1969’dan bu tarafa Milli Görüş partilerine oy verdim. Erbakan hocamızın yolundan, istikametinden asla ayrılmadım. Çok seçimler gördüm. 1974 seçimlerinde Erbakan-Ecevit koalisyonunda çok güzel hizmetlere şahit olduk. O dönemde de yeşil komünist ilan ettiler. Şimdi ise Milli Görüşün lideri Temel Bey CHP ile anlaşarak seçim ittifakı yaptılar,  bazı prensiplerde anlaştılar. Ben de liderine bağlı bir birey olarak liderimizin istikametinde yola revan oldum.

13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’e mitinge geleceğini duydum ve mitinge katıldım. Miting alanında fotoğraf çekmişler sayın Kılıçdaroğlu da o fotoğrafı paylaşmış ondan sonraki süreçte bazı kişiler bu fotoğrafı paylaşarak sosyal medyada linç kampanyası başlattılar ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyorlar, evlatlarıma mesaj atarak beni tehdit dahi ediyorlar. Bulunduğum kasabada camiye dahi gidemez oldum. Çok hakaretler duyuyorum. Tanımadığım imamlar dahi beni tehdit ediyor. Çok üzülüyorum. Yıllardır ülkesine vergisini eksiksiz ödemiş, emekli bir vatandaşım. İstediğim siyasetçinin mitingine katılma hakkına sahibim ama mitinge katıldığımdan beri bana ve aileme çok hakaret ediliyor, tehdit ediyorlar. Çok üzülüyorum. Sonuçta seçim yarışı bu. Biri kazanacak.” açıklamasında bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Ahmet Yılmaz’ın ailesi ise pazartesi hakaret ve tehditlerde bulunanlar hakkında pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.


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